Ook Westland laat Erasmusvaart vallen

Lieve Rachel Hoe mijn zus pas na veertig jaar durfde te zeggen dat onze vader peuken op haar armen uitdrukte

Leo van der Velde schrijft wekelijks een brief aan kleindochter Rachel (10) waarin hij vertelt over het Den Haag van vroeger en nu. Deze week in de rubriek Lieve Rachel: Een charmante vader ontpopte zich thuis tot een tiran en niemand die dat geloofde.

11 februari