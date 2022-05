Oorlogsheld Cees Waardenburg heeft zijn eigen brug bij het gemeentehuis

Tweede kans voor 75 jaar vrijheid: expositie in De Hofboerde­rij

De 75-jarige herdenking van de bevrijding van Nederland viel vorig jaar in het water door corona. Veel jubileumactiviteiten werden afgelast dan wel opgeschort. Zo ook in Wateringen. Maar uitstel betekent zeker geen afstel: komende vier weekenden is in De Hofboerderij de expositie 75 jaar vrijheid 2.0 te zien.

26 oktober