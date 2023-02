Oorlogsmonument in Wateringen vernield: ‘Ik schrok hier van, dit valt niet goed te praten’

Reageer Als u struikelt over het straatvuil is dat uw eigen schuld!

Overvolle vuilniszakken en uitpuilende prullenbakken. Wie deze week in Den Haag rondkijkt, heeft geen prettig uitzicht. Het veegbedrijf staakt namelijk drie dagen. U kunt boos zijn op de stakers of op de gemeente die hen niet meer loon geeft. Maar u kunt ook naar uw eigen rol kijken. Als u deze week de afvalzakken even binnen houdt en geen vuil op straat gooit, scheelt het een hoop rommel. Vandaar de stelling: Als u struikelt over het straatvuil is dat uw eigen schuld!