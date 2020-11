Op berenjacht? Nu zoeken kinderen naar gluurpietjes

Weet je het nog? Toen Nederland voor het eerst in lockdown ging, in maart van dit jaar, gingen ouders en kinderen samen massaal op berenjacht. De knuffelberen die mensen in hun raamkozijnen zetten, hebben nu plaats gemaakt voor ‘gluurpietjes’.

In diverse Facebook-groepen zijn de lokale initiatieven voor zoektochten naar gluurpietjes al te vinden. De afbeeldingen, die te bestellen zijn op doorzichtige stickers, moeten in het raam worden geplakt. In de Facebookgroep ‘Gluurpietjes in het Westland’ is inmiddels een kaart aangemaakt waarop iedereen zijn eigen pietje kan pinnen.

‘Om in deze tijden wat leuks buiten te gaan doen met de kinderen heeft iemand bedacht om pietjes achter het raam te plakken. Ook het Westland doet hier aan mee. Deze groep is om locaties te delen waar gluurpietjes in het Westland te vinden zijn. Ook is er ruimte voor discussie en het delen van spelvarianten’, staat op de pagina.

De raamstickers zijn ook te bestellen via de Facebookgroep. Op de kaart is te zien dat er hoop gluurpietjes te vinden zijn in Monster, ‘s-Gravenzande, Poeldijk, Honselersdijk en De Lier. Ook is er een Facebookgroep actief in Duindorp en omstreken.

Volledig scherm In maart begon de Berenjacht. © Lars Smook

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.