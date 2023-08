Op de eerste avond al knokken op de kermis: ‘Relschoppers keihard aanpakken’

Beslissin­gen over leven en dood zal dit reddings­team nooit vergeten: ‘Maar noem ons geen slachtof­fers’

Een half jaar na de aardbeving is het leven van de achtergebleven bevolking van het Turkse Antakya nog allesbehalve gewoon. In tegenstelling tot het leven van de Nederlanders die naar overlevenden zochten. Al zullen ze de harde beslissingen die ze namen over leven en dood nooit vergeten. Maar noem ons geen slachtoffers, zegt Martin Evers, in het dagelijkse leven plaatsvervangend commandant bij brandweer Haaglanden.