Op expeditie tussen gaten

Is de Zeven Sloten geen betere naam? ,,Toch zijn het de Zeven Gaten. Inmiddels is er ook een achtste gat: een vispaaiplaats om het water weer schoon te krijgen. Het land behoorde toe aan boer Van Lingen en is het enige stuk Westland dat nooit op de schop is gegaan.‘’ Waarom? ,,De boer joeg iedereen die zijn land wilde kopen het erf af. Na zijn dood, in 2006, wilde Het Zuid-Hollands Landschap de gaten kopen. Het verschil tussen hun budget en de prijs van de Van Lingens is door een actiegroep bijeengebracht.‘’ Anders waren de Zeven Gaten nu tuinbouwgebied? ,,Inderdaad. Je kan vinden van de boer wat je wilt, maar door zijn houding zijn de Zeven Gaten niet opgeslokt. Veel mensen kennen het gebied, maar weten er aan de andere kant het fijne niet van.''

Tot ze op pad gaan met u.

,,Als natuurgids bij het Instituut voor Natuureducatie (IVN) is andermans ogen openen mijn taak. Ik heb een jaar rondgelopen in dit gebied, dat vroeger toebehoorde aan buitenplaats Hofzicht, en aardige dingen ontdekt.‘’



Zoals?

,,Men heeft altijd gedacht dat de zeven sloten zijn gegraven om turf te steken, maar dat is niet zo. Het veen zit namelijk diep en dat was niet zo geweest als het veen in de middeleeuwen was weggestoken en gedroogd tot turf.‘’



Waarom zijn de gaten dan gemaakt?

,,Dat is een mysterie. Met een boor ontdekte ik dat het niet voor turf was. Op 1,20 meter vond ik al grond uit de 13de eeuw. Dat is én ruikt heel bijzonder. Ik voelde me net een ontdekkingsreiziger, op een klein stukje grond.‘’



Wat heeft u nog meer verrast?

,,Dat dit gebied in de middeleeuwen het Wassenaar van Delft was, omdat men recht had op zwanendrift. Nu heb je als rijke een Maserati, toen zwanen.‘’



