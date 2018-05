Op het strand alles van je af laten glijden

,,Vijf jaar geleden, toen ik begon, had yoga in het Westland echt nog een 'geitenwollensokkenimago','' zegt Mariëlle Poot, eigenaresse van Up to You. ,,Maar er is veel veranderd in de tussentijd. Westlanders hebben zich ervoor opengesteld. Ze ervaren nu dat je door een wekelijkse les yoga een stukje rust creëert in je leven. En dat is prettig als je een drukke baan hebt of als het privé allemaal niet zo soepel loopt.''



Het strand is volgens Poot een heel fijne plek om aan yoga te doen. ,,We zitten in het Westland dicht bij het strand, maar we komen er weinig. Zeker nu het lang licht is, is het heel prettig om 's avonds nog buiten te zijn. Tijdens een les bij zonsondergang voel je echt alles van je afglijden.''



Vorig jaar begon Up to You in de zomervakantie met yoga in de branding. ,,Nu beginnen we al bij aanvang van het strandseizoen.''



Iedere week op woensdagavond kunnen de yogi's hun handdoek op het strand neerleggen. ,,We werken samen met Beachclub Breeze. Hier verzamelen we en zij zijn als het ware onze thermometer op het strand. Een dag van tevoren bepalen we of het doorgaat. En er zullen zeker wat avonden zijn dat iedereen zich wat warmer moet kleden.''