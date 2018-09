Op pallets in een loods, zo moeten Oost-Europeaanse gastarbeiders slapen

Volgens Ron van Loenen, de directeur van Axidus, zit het anders in elkaar en is dit een tijdelijke noodgreep. ,,Zoals iedereen weet is het in Nederland momenteel een probleem om onze flexwerkers te huisvesten'', stelt hij. ,,Wij werken samen met organisaties zoals Campanile Hotels en Van der Valk Hotels. Als we geen plek hebben dan huren we kamers voor onze flexwerkers bij deze organisaties.''



Maar deze hotels zaten vol volgens Van Loenen. ,,Daarom hebben we in samenspraak met de flexwerkers gekozen voor deze oplossing'', geeft hij aan. ,,Een oplossing van tijdelijke aard. Als tegenprestatie heeft Axidus de flexwerkers een vergoeding gegeven en tevens hebben we ze voorzien van maaltijden. Ook hebben we het vervoer van de heen- en terugreis naar het moederland vergoed. Axidus zorgt goed voor haar flexwerkers en vinden wij het jammer dat we door dit bericht in een slecht daglicht zijn gebracht.''