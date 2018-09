Op pallets in een loods, zo moeten Oost-Europeaanse gastarbeiders slapen

Met een cynische ondertoon laat een van de gastarbeiders zijn onderkomen in Poeldijk zien. ,,Hier hebben we onze mooie locatie'', zegt hij, terwijl hij al filmend het pand binnenloopt. ,,Axidus heeft ons 15 uur werken per dag verzekerd en daarna slapen we in deze omstandigheden. Matrasjes, pallets, gewoon eerste klas omstandigheden, zoals in het Marriot (hotel, red.). Een paar jongens slapen, hier liggen pallets, bedjes, een magazijn. Dit zijn de woonomstandigheden. Ik beveel dat aan: Axidus.''



Volgens Ron van Loenen, de directeur van Axidus, zit het anders in elkaar en is dit een tijdelijke noodgreep. ,,Zoals iedereen weet is het in Nederland momenteel een probleem om onze flexwerkers te huisvesten'', stelt hij. ,,Wij werken samen met organisaties zoals Campanile Hotels en Van der Valk Hotels. Als we geen plek hebben dan huren we kamers voor onze flexwerkers bij deze organisaties.''