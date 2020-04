Opeens is papa er niet meer: ‘Hij had een gruwelijk verleden, maar wijdde er geen woorden aan’

Dit is de Westlandse Koningsdag: Digitale vrijmarkt­kleed­jes, toosten in de tuin en hossen door de eigen woonkamer

27 april Met een vrijmarktkleedje op het Wilhelminaplein in Naaldwijk zitten of optreden met de blokfluit op het Marktplein in ’s-Gravenzande zit er vandaag tijdens Koningsdag niet in. Het is zelfs verboden en er wordt streng op gehandhaafd.