Openbaar maken parkeerplaats Jumbo Kwintsheul leidt ook tot kritiek: ‘Het stomste wat je kunt doen’

Heulenaren zetten parkeer­plaats Jumbo uit protest vol met auto’s: ‘Wij keuren deze actie volledig af’

Omwonenden van de supermarkt Jumbo in Kwintsheul zijn het zó zat dat de parkeerplaats ‘s avonds met een hek afgesloten wordt dat ze er massaal hun auto een nacht hebben laten staan. Supermarkteigenaar Koornneef is al een paar jaar in conclaaf met de gemeente omdat hij van mening dat het zijn eigen terrein is. De gemeente stelt dat het openbare parkeerplekken zijn. ,,Wij keuren deze actie volledig af.”

27 december