Operatie moet doodzieke zusjes redden: ‘Ik kan niet wachten om weer naar school te gaan’

Burgemees­ter Arends praat weer met Perspek­tief over de overlast van bewoners crisisop­vang

15:30 Burgemeester Bouke Arends gaat volgende week dinsdag in gesprek met Perspektief en de winkeliers in Poeldijk over de overlast van de crisisopvang. ,,De stichting doet echt haar best, maar we moeten nog wekelijks de politie bellen'', stellen de ondernemers.