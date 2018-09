Ophef over slaapplaatsen van gastarbeiders in Westland

Wat in de video niet naar voren komt, is dat deze al in juli gemaakt is. Van Loenen legt uit dat twintig arbeiders al onderweg naar Nederland waren toen bleek dat zij niet in hotels terecht konden. Een miscommunicatie was hier de oorzaak van. ,,Andere hotels zaten vol en op campings waren de Oost-Europese gasten niet welkom'', aldus Van Loenen. In overleg met de arbeiders heeft hij hen daarom in de loods laten slapen en ze hiervoor gecompenseerd met vliegtickets en maaltijden. Het ging uiteindelijk om twee nachten, wat één keer is voorgekomen en wat sindsdien niet meer gebeurt.