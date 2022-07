Oplegger van vrachtwagen vliegt plots in brand tijdens lossen in De Lier

Geen kinderva­kan­tie­week in ‘s-Gravenzan­de door tekort aan bestuursle­den

Door een tekort aan bestuursleden is er in ‘s-Gravenzande dit jaar geen kindervakantieweek. Mede door twee jaar afwezigheid vanwege corona is een deel van het organiserend comité ermee gestopt en vervanging is niet op tijd gevonden. ‘We zetten alles in op volgend jaar'.

1 juli