Opnieuw brand op complex van Olsthoorn, nu in bijgebouw Olsthoorn Ranch

Column Franse soepelheid misstaat niet in Westland

In de door de WOS verzorgde live-talkshow vanaf de Tourmalet vertelde burgemeester Bouke Arends dat hij overweegt volgend jaar met Team Westland af te reizen naar Argeles Gazost om de bijzondere sfeer op de flanken van de Tourmalet te ervaren. Dat zou een geweldige zet zijn van Westlands eerste burger. Immers alle deelnemers vertellen in geuren en kleuren dat het onmogelijk is om die sfeer van onderlinge verbondenheid, thuis in het Westland, in woorden te vatten.

8:02