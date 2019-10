Opnieuw drie Franse granaten uit Eerste Wereldoorlog aangetroffen bij werkzaamheden Honselersdijk

Back-up

Een andere mogelijkheid is dat de granaten tijdens de Tweede Wereldoorlog in Honselersdijk zijn beland door de Fransen. ,,Munitie uit het begin van de twintigste eeuw werd toen ook nog gebruikt”, legt de Belg Cynrik De Decker, onderzoeker van Bom-Be, gespecialiseerd in het opsporen van oorlogsmunitie in de (water)bodem uit. Maar het kan volgens de expert ook zo zijn dat de granaten pas na de Tweede Wereldoorlog in de grond zijn beland. ,,Met munitie gebeuren de gekste dingen. Mensen nemen het als souvenir weleens vanuit België de Nederlandse grens over, krijgen dan last van een schuldgevoel en dumpen het dan ergens. Het is ook zeer plausibel dat de granaat bij zandwinning is opgepompt en in Honselersdijk is beland.’’