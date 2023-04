Opnieuw jerrycans gedumpt, dit keer achter tankstation in Wateringen

Dieuwertje Blok te gast in ‘s-Gravenzan­de

Bijna iedereen kent Dieuwertje Blok als de enthousiaste presentator van het Sinterklaasjournaal en tal van andere programma’s die zij de de afgelopen decennia op de Nederlandse radio en televisie presenteerde. Minder bekend is dat zij tegenwoordig ook als schrijfster aan de weg timmert. Onlangs verscheen van haar hand het boek Dragelijke Lichtheid. Volgende maand komt zij er over vertellen in de bibliotheek in ‘s-Gravenzande.