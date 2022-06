Oproep politie: ‘Vandalen meld je, anders tonen we beelden van rellen’

De politie roept mensen die betrokken waren bij de ongeregeldheden op oudejaarsdag in ’s-Gravenzande op zich te melden. In en rondom het Zandeveltpark werd op 31 december aan het eind van de dag brand gesticht en vernielingen aangericht.

De politie beschikt over duidelijke beelden van de incidenten en verdachten. Deze beelden zijn intern al getoond, maar de betrokkenen zijn nog niet herkend. Mochten zij zich niet melden, dan zijn de beelden binnenkort te zien in het regionale opsporingsprogramma Team West.

Op 31 december vonden er gedurende de dag meerdere incidenten plaats bij het Zandeveltpark in ’s-Gravenzande. In en rondom het park werden verschillende brandjes gesticht, is er met zwaar vuurwerk gegooid en zijn vernielingen aangericht. De totale schade loopt in de duizenden euro’s. Op basis van bestaande beelden zijn er elf personen aangemerkt als verdachte.

Onrust

De rellen zorgden voor veel onrust in ‘s-Gravenzande. Omwonenden van het Zandeveltpark drongen opnieuw aan op renovatie van het park, zoals eerder toegezegd door het stadsbestuur. Dat gold ook voor Westland Verstandig. Ook in het Tollenspark, even verderop in 's-Gravenzande, was het bal, maar daar zijn volgens de politie geen camerabeelden van beschikbaar.

De relschoppers hebben tot dinsdag 21 juni de tijd om zich te melden. Dat kan bij de balie van het politiebureau in Westland of telefonisch via de opsporingstiplijn 0800-6070.

