‘Opvang vluchtelingen uit Oekraïne bij Elsenbosch gaat niet ten koste van arbeidsmigranten’

Hoe komen we van het gas van de Russen af? Gewoon, met meer aardwarmte

Waarom gas importeren uit Rusland als we onze huizen en bedrijven met aardwarmte kunnen verwarmen? Deze duurzame energie wordt door velen gezien als hét alternatief voor gas. Toch zijn veel mensen in Nederland er nog huiverig voor. Onnodig, zegt CEO Marit Brommer van de International Geothermal Association (IGA). ,,De kans op bevingen is echt heel klein.’’

27 maart