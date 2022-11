Opvang voor vele honderden vluchtelingen in Midden-Delfland

Inspiratie­avond over betaalbaar bouwen in Mid­den-Delfland: Peter Boelhouwer komt als gastspre­ker

De lokale oppositiebeweging Mijn Partij houdt morgenavond 10 november een inspiratieavond over betaalbaar bouwen in Midden-Delfland. Met name onder jongeren geldt woningnood als het grootste probleem in de groene buffergemeente tussen de grote steden Rotterdam en Den Haag. Gastspreker is Peter Boelhouwer, hoogleraar aan de TU Delft en dé woningmarktexpert van Nederland. Boelhouwer fungeert op de discussieavond tevens als voorzitter.

8 november