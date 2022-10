Oranjesluistocht breekt alle records en levert 40.000 euro op voor stichting Ons Buitenhuis

Gemeente begint campagne geldzorgen: ‘Mensen met schulden moeten zich wél melden’

Boodschappen, gas, elektriciteit, benzine, boodschappen, alles wordt duurder. De kans dat de geldzorgen van mensen daardoor toenemen is ook levensgroot. Maar er is hulp dichtbij, stelt de gemeente Westland. Maandag begint een grote campagne in Westland over geldzorgen.

14 oktober