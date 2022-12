Orchideeën van de Bush Brothers vooral populair buiten Nederland: ‘Misschien zijn we te zuinig?’

Unieke wijk in Waelpolder met 48 woningen, een groen binnenge­bied en een dorpsplein

Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland (ONW) gaat in Waelpolder in ‘s-Gravenzande een unieke wijk ontwikkelen met 48 woningen, een groen binnengebied en een dorpsplein. De eerste woningen gaan naar verwachting komende zomer in verkoop, de bouw is in 2024.

13 december