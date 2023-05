Oud-leerling Vincent Groen komt met zonneauto Nuna terug naar basisschool ‘t Startblok

Wesley Stet (35) begon op zijn zesde bij DIOS en bleef de club altijd trouw: ‘Je gaat niet zo makkelijk weg’

Het was even slikken voor Wesley Stet (35) toen hij onlangs afscheid nam van ‘zijn club’. Aanvoerder, cultuurbewaker, vraagbaak en allesregelaar. Bij het eerste team van DIOS heeft hij in al die jaren zo’n beetje alle taken vervuld, maar nu is het tijd voor andere zaken.