Oud-wethouder Sonja Smit van Midden-Delfland heeft een nieuwe baan in het onderwijs

Sonja Smit heeft een onderwijsachtergrond. Voordat zij in 2018 wethouder werd, was ze behalve raadslid ook adjunct-directeur op een basisschool. ‘Goed onderwijs vormt zelfbewuste mensen met een open, nieuwsgierige blik naar de wereld en vertrouwen in zichzelf en de ander’, laat zij in een verklaring weten. ‘Het is de basis voor geluk, een betere wereld en een duurzame toekomst’.

Nieuwe uitdaging

Sonja Smit gaf vorig jaar al voor de verkiezingen aan toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. Na de verkiezingen belandde haar partij OGP bovendien in de oppositie. Als wethouder spande zij zich onder meer in voor de versterking van de positie van boeren en het behoud van het open landschap in Midden-Delfland. ,,Het groen moeten we koesteren in dit stedelijke gebied. Het is een postzegel, maar heel belangrijk voor onze gezondheid en het economisch vestigingsbeleid”, liet zij in haar afscheidsinterview weten.