Ouder echtpaar rijdt met auto tegen muur en zit uur vast in auto

Na verwarming hapert ventilatie in pechflat: ‘We vrezen voor brand na melding van klokkenlui­der’

Bewoners van 235 appartementen in Delft zaten door een haperende blokverwarming tijdens de winter maandenlang in de kou. Nét nu het blauwbekken even niet hoeft, is het zweten geblazen: het ventilatiesysteem is voorlopig stuk én er zijn zorgen over brandgevaar door openliggende kabels op het dak. ,,Het is levensgevaarlijk: waarom grijpt niemand in?”