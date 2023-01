‘Oudere graven liggen er slecht bij op Westlandse begraafplaatsen’

Speelplek de Schie in Naaldwijk krijgt er een jeu de boulesbaan bij

De gemeente Westland gaat omwonenden van speelplaats de Schie in Naaldwijk helpen met het aanleggen van een jeu de boulesbaan. Westland wil met de Naaldwijkers meedenken omdat een jeu de boulesbaan ervoor zorgt dat er ‘een gat wordt opgevuld in het speelaanbod in deze buurt’.

14 januari