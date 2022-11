Ouderen in rolstoelen buiten door brand in woonzorgcomplex Monster

De brand is vermoedelijk ontstaan in een slaapkamer. Brandweereenheden uit zowel Monster als Loosduinen zijn aanwezig om te blussen. De brandweer heeft opgeschaald naar ‘middelbrand’. Ook drie ambulances zijn opgeroepen, vermoedelijk omdat bewoners en personeel rook hebben ingeademd. Het is niet bekend of er mensen gewond zijn geraakt. De brandweer is het gebouw aan het ventileren vanwege de grote hoeveelheid rook die in het complex staat.