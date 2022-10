Oudste school van Westland is weer springlevend: ‘Kwaliteit van ons onderwijs staat buiten kijf’

Handjes gezocht Wie wil sprookjes komen vertellen? Biblio­theek op zoek naar enthousias­te voorlezers

Luisteren naar sprookjes en andere avontuurlijke verhalen. Menigeen heeft mooie herinneringen aan de tijd dat moeder, opa of een ander familielid dagelijks voor het slapen gaan uit een spannend boek voorlas. Niet iedere volwassene is echter in staat z’n kinderen dit plezier te doen. Daarom is de bibliotheek op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die kinderen in de leeftijd van 2 tot 10 jaar thuis willen voorlezen.

18 oktober