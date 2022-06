Over een paar jaar weet niemand meer hoe je druiven moet krenten en misschien is dat wel helemaal niet erg

Borys (17) vluchtte uit Oekraïne, zwemt nu in Den Haag: ‘Granaten sloegen in, iedereen wilde weg uit hel’

De 17-jarige Oekraïner Borys Rudman vluchtte uit het oorlogsgebied rond Charkov. De getalenteerde zwemmer verblijft in Katwijk, fietst voor trainingen naar Den Haag en is erop gebrand om hier sportieve en persoonlijke successen te boeken. Al blijven zijn gedachten bij de mensen die hij in zijn thuisland heeft achtergelaten. ,,Het was een hel, iedereen wilde weg.”

