Overleden persoon gevonden in woning in ‘s-Gravenzande

Kweker al jaren geterrori­seerd om komst woonpark arbeidsmi­gran­ten: nu brandde opnieuw een auto uit

Verbijsterd is Paul Fransen over alweer een autobrand op het terrein van zijn orchideeënkwekerij in De Lier. In de nacht van vrijdag op zaterdag brandde daar zijn bestelbus met aanhangwagen uit. Hoewel het onderzoek nog loopt, twijfelt Fransen er niet aan opnieuw slachtoffer te zijn geworden van brandstichting.

21 januari