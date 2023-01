Overname De Jong Verpakkingen door Stora Enso voor meer dan miljard euro is rond

De Jong Verpakkingen in De Lier is definitief in Finse handen gekomen. De overname door Stora Enso, waar een bedrag van meer dan een miljard euro mee gemoeid is, is afgerond na het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Ook zijn de werknemers geraadpleegd.

,,Ik ben blij De Jong Packaging Group officieel te mogen verwelkomen als onderdeel van Stora Enso”, zegt Annica Bresky, president en CEO bij Stora Enso, over de overname waarmee het Finse bedrijf de omzetgroei wil versnellen en het marktaandeel in hernieuwbare verpakkingen in Europa wil uitbreiden.

Stora Enso is marktleider van hernieuwbare producten in verpakking, biomaterialen, houtconstructies en papier, en één van de grootste private bosbezitters ter wereld. Het bedrijf gelooft dat alles dat vandaag de dag uit fossiele materialen wordt geproduceerd, morgen uit een boom kan worden vervaardigd. Stora Enso heeft ongeveer 22.000 werknemers. De omzet in 2021 bedroeg 10,2 miljard euro.

Trots

,,We zijn trots op wat we de afgelopen 26 jaar bij De Jong Packaging Group hebben bereikt”, zeiden Henk de Jong, eigenaar van De Jong Packaging Group en algemeen directeur Ad Smit van het Lierse bedrijf al eerder over de overname. ,,In Stora Enso hebben we een eigenaar gevonden die onze groeiambities deelt. De Jong Packaging Group en Stora Enso vullen elkaar aan.”

Dankzij de overname staat Henk de Jong nu met een geschat vermogen van 750 miljoen euro in de Quote 500, het magazine met daarin de rijkste Nederlanders van dit jaar. Vier jaar geleden schatte het blad zijn vermogen nog op 65 miljoen euro. ,,We hebben ons best gedaan en de zaken lopen inderdaad als een tierelier”, zo laat De Jong in de nieuwste editie van het blad optekenen.

