Paard belandt in Wateringse sloot

Boot vaart tegen elektrici­teits­ka­bel Kwintsheul

18:43 Een boot is donderdagmiddag op het water langs de Gouwlaan in Kwintsheul vastgelopen, nadat een elektriciteitskabel in de schroef was beland. De mensen op de boot waren bezig het vaartuig te keren om aan te leggen toen met een harde knal de motor stilviel. Het vaartuig kon daarna geen kant meer op.