Paarden nemen de Hoofdstraat in De Lier over tijdens kortebaandraverij

Ter Heijde baalt van foutpar­keer­ders: ‘Totaal onduide­lijk of het mag of niet’

De eigenaar van Surf Shops Dreams in Ter Heijde windt er geen doekjes om. Veel van de bezoekers in zijn winkel hebben weliswaar iets met de zee, maar weinig met surfen. ,,Veel strandgangers komen vragen of ze hier in Ter Heijde mogen parkeren. Of dat het verboden is. Het is voor hen totaal onduidelijk. En dat begrijp ik ook wel.”

1 augustus