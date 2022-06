Pand op Naaldwijkse meubelboulevard gesloten na vondst hennepkwekerij

Boer Arie van den Berg doodmoe van getreuzel over zijn windmolen

Joekels van windmolens zijn verboden in Midden-Delfland. Bescheiden exemplaren op het boerenerf mogen echter wel worden gebouwd in het beschermde weidelandschap. Althans, op papier. Want boer Arie van den Berg wordt horendol van de bestuurlijke tegenwerking die hij zegt te ondervinden. ,,Ik heb al negen maanden een omgevingsvergunning. Maar bouwen mag ik nog steeds niet.”

13 juni