Papiercontainer in brand in bedrijfspand in Poeldijk

Column Verkenning wordt ‘danse macabre’ die tot niets leidt, maar stad verdient sterkst mogelijke bestuur

Maandag zullen we het weten. Wordt het wederom Hans Wiegel die de voorverkenning voor een nieuw Haags college gaat verrichten? Vier jaar geleden was hij succesvol in zijn poging om een coalitie te smeden van Groep de Mos, VVD en CDA.

26 maart