Parkeren langs Westlandse kust kost gemeente meer dan het oplevert

Gemeente pakt losliggen­de tegels op fietspaden en stoepen aan

Het heeft afgelopen zomer niet of nauwelijks geregend, maar toch ‘regende’ het klachten bij de gemeente Westland over losliggende tegels in stoepen en fietspaden. De tegels lagen los omdat het zand eronder flink was uitgedroogd. Inmiddels zijn er heel wat regenbuien gevallen en is de ondergrond volgens de gemeente weer goed genoeg om het straatwerk aan te pakken.

12 oktober