Pas in januari besluit over toekomst van zwembad De Waterman: ‘Het is een lastige puzzel’

Er komt pas in januari volgend jaar meer duidelijkheid over de toekomst van zwembad De Waterman in Wateringen. Wethouder Anko Goudswaard (GBW) wil in januari eerst nog een speciale avond houden voor de gemeenteraad over het openluchtbad, waarna de gemeenteraad een besluit moet nemen of het zwembad opgeknapt gaat worden of dat het de deuren moet sluiten.