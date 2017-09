'Pepernoot en kruidnoot zijn zeer verschillend'

Even vragen aanZijn het nu pepernoten of kruidnoten? De Pepernotenfabriek opende deze week weer haar deuren in het centrum van Den Haag. Maar een oplettende lezer mailde de redactie al: 'Wat ze daar verkopen zijn helemaal geen pepernoten, maar kruidnoten!' Bakker Ruben van den Berg uit Maasdijk, vorig jaar bekroond met vijf negens voor zijn pepernoten, legt het verschil uit.

Erger jij je er weleens aan dat mensen pepernoten verwarren met kruidnoten?

,,Nou, bij ons in de streek is er eigenlijk niet zoveel sprake van verwarring tussen pepernoten en kruidnoten. Er is nog nooit een bestelling gedaan voor pepernoten en dat ze dan kruidnoten hadden verwacht in ieder geval. Maar ik verbaas me er wel over dat het buiten het Westland nog zo vaak fout gaat."

Wat is eigenlijk het grootste verschil tussen de twee?

,,Tja, er zijn zoveel verschillen, de ingrediënten, de bereidingswijze..."

Dus ik moet eigenlijk vragen: wat is de enige overeenkomst?

,,Dat ze met Sinterklaas gegeten worden natuurlijk. Maar het grote verschil ligt in de basis. De kruidnoot wordt gebakken op basis van tarwebloem en een pepernoot op basis van roggebloem. De kruidnoot is een klein speculaasachtig half bolletje en een pepernoot is zacht en anders van vorm.''

Zit er ook echt peper in een pepernoot?

,,Wij doen geen peper in een pepernoot. Misschien is dat ook wel de oorzaak van de verwarring. In een kruidnoot gaan speculaaskruiden en daar zit soms wel peper in."

Wat is eigenlijk uw favoriet? Kruidnoot of pepernoot?

,,Ik ben echt gek op de pepernoot. Maar dat komt omdat wij ze graag bakken. Vorig jaar wonnen we zelfs drie keer goud met onze pepernoten. Het is echt een hardloper, er gaan jaarlijks wel tienduizenden zakjes over de toonbank."