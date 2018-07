Per rondvaartboot naar het Varend Corso toe

Training ALS Swim noodgedwon­gen verplaatst door blauwalg

7:07 De kwaliteit van het zwemwater in de regio laat met deze droogte en hitte vaak te wensen over. Dat is extra lastig voor alle deelnemers van de ALS Swim op 11 augustus, die graag willen trainen in open water. Gisteren moest de training noodgedwongen naar zee worden verplaatst. ,,We houden het water in De Lee goed in de gaten.’’