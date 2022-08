Personeel Boekestijn gaat in kroeg werken

met video Groot onderzoek naar twee gevonden lichamen in Zoetermeer, slachtof­fers mogelijk moeder en zoon

De politie heeft zaterdagmiddag een overleden vrouw en een man gevonden in een woning aan het Kramerplan in Zoetermeer. Rechercheurs hebben de hele avond en nacht grootschalig onderzoek gedaan in en rond de woning. De twee slachtoffers zijn vermoedelijk een moeder en een zoon en hebben een link met een dodelijke aanrijding in Lekkerkerk zaterdagmiddag. Daarbij zou de vader om het leven zijn gekomen.

7 augustus