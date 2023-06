Persoon zwaargewond en schade aan zes auto's door explosie in Wateringen

Ook Delft staat stil bij de afschaf­fing van de slavernij met een lezing, maar ook eten en drinken

In het weekend waar in Delft en in de rest van het land de afschaffing van de slavernij wordt herdacht en gevierd, presenteert CANIDREAM in samenwerking met Theater de Veste op 30 juni in het theater een inspirerende avond met onder meer oral history, een lezing, gezamenlijk eten en livemuziek.