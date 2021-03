Peter Wielaart geeft stokje van uniek zwembad De Boetzelaer in Monster over aan Frank Haagsma

Wie heeft het minibos in de minst groene gemeente van Nederland platge­walst?

10 maart Westland is de minst groene gemeente van Nederland, bleek eerder uit onderzoek. Volgens critici doet het gemeentebestuur zijn uiterste best die weinig benijdenswaardige positie te behouden: zonder mededogen werd vorige week een door veel vrijwilligers geplant minibos in Naaldwijk platgewalst. ,,Het is om te huilen.”