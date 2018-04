Petitie voor Westlandse korfbalcommentator op de NOS

,,Dit is super grappig natuurlijk. Een commentator is misschien wel het meest bekritiseerde beroep van Nederland. Meestal doe je het alleen maar fout."

Golden goal

Stout deed verslag van een 'epische' wedstrijd, zoals hij het zelf noemt. ,,Dat hielp natuurlijk ook. Er was een golden goal, de favoriet verliest van de club die vierde eindigde in de competitie; het was razend spannend. Daar word ik enthousiast van."

Toch gaan enthousiasme en onpartijdigheid best samen, vindt de commentator. ,,Ik liet me even gaan toen Fortuna 18-18 maakte. Maar ik juichte even hard toen PKC de 20-20 scoorde. Alle supporters zullen tevreden zijn over hoe ik verslag deed. De enige club waarbij ik nooit onpartijdig ben, is ONDO. Daar zal ik altijd voor juichen."