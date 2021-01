Petra Brekelmans blikt terug op metamorfose Ockenburgh: ‘Eigenlijk kan het niet wat hier is gebeurd’

Voordat we gaan zitten om het uitgebreid over de afgelopen acht jaar te hebben, kan Petra Brekelmans - van oorsprong een echte Wateringse die in haar jonge jaren nog Zwinkels heette - het niet nalaten om ons een uitgebreide rondleiding te geven. Zó ongelooflijk trots is ze op wat de vrijwilligers in een burgerparticipatieproject voor elkaar hebben gekregen met de in 1654 door dichter en medicus Jacob Westerbaen gestichte buitenplaats.