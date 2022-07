Pianobar wordt plek voor wijnliefhebbers

John Dame geniet in in Westland en omstreken enige bekendheid als feestzanger. Hij laat weten dat hij dankzij de aankoop een oude droom werkelijkheid kan laten worden. Het pand krijgt een dubbele functie. Dame gaat in de vroegere Pianobar het pand behalve een wijnbar ook een winkel in wijnen en delicatessen vestigen.

De nieuwe eigenaar krijgt op 1 september de sleutel, waarna een verbouwing volgt. John Dame koopt het café van de bekende Naaldwijkse horeca-ondernemer Aad Franken. Franken besloot de zaak in de verkoop te doen omdat hij er naar zijn zeggen niet in slaagde een goede bedrijfsleider aan te trekken. Bij de verkoop besloot hij echter niet over één nacht ijs te gaan. Hij kreeg vorig jaar al diverse aanbiedingen om de zaak over te nemen, maar die wees hij allemaal van de hand.

De Pianobar in Naaldwijk was lang een vaste waarde in het plaatselijke uitgaanscircuit. Menig Westlander begon op stapavonden zijn avond in het restaurant om later op de avond door te schuiven naar de bar, waar het vaak tot diep in de nacht feest was. Ook ten tijde van de sluiting had de Pianobar allerminst aan populariteit ingeboet, vertelde mede-eigenaar Aad Franken eerder in deze krant.