Piepjonge Pieter, zoon Westlandse bloemenexporteur, is nieuwe eigenaar sterrenrestaurant

Delftenaar Emily (24) verhuisde voor haar werk naar Berlijn: 'Ik heb overal en nergens gewoond'

Wonen waar je werk je naartoe brengt: voor de Delftse Emily Booms is dat geen onbekend fenomeen. Ze woonde in Gent voor haar studie, studeerde af in Lissabon en is geregeld bij haar vriend in Italië. Sinds drie maanden woont ze in Berlijn: “Ik vind het hier fijn omdat ik buiten het centrum woon, maar wel overal makkelijk heen kan.”