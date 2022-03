Piet levert tuinbouwinstallaties: ‘Ik denk dat er over 25 jaar steeds minder kassen zullen staan’

Van wie ben jij er één?

,,Ik ben er één van Piet van Piet. Mijn vader en grootvader heetten zo en ook mijn zoon en kleinzoon dragen die naam. Mijn opa was commissionair op de veiling en één van mijn eerste baantjes was ‘peren vloeien’: peren in een kistje van een vloeipapiertje voorzien. Voor een gulden per uur. P.C. Voskamp en Zonen: hard werken, lage lonen. Zo stonden ze bekend. Ik ben geboren in Maassluis omdat mijn ouders indertijd geen huis in het Westland konden vinden, maar woon sinds mijn vierde weer in De Lier.”