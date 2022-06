Piet Vreugdenhil is fan van werk Ulbe Spaans: ‘Heb er thuis al één hangen’

Dat is ook al een oud-politicus, want Spaans was tot half maart jarenlang de flamboyante fractievoorzitter van GroenLinks in de Westlandse gemeenteraad. Menigmaal kruisten zij als bestuurder en oppositieraadslid verbaal de degens. Logisch dus dat hun oude politieke liefde na de officiële opening uitgebreid aan bod kwam. „Maar ik mis het niet echt”, liet Spaans nog horen.

De voormalige cultuurwethouder is inmiddels artistiek fan van zijn vroegere collega, heeft thuis al een ‘Spaans’ hangen. Gekregen trouwens, net als drie andere vertrekkende wethouders, als gemeentelijk afscheidsgeschenk.

Ulbe exposeert overigens in Naaldwijk samen met de Haags-Loosduinse beeldhouwer Jan van der Laan. Rode draad in hun geëxposeerde werken is dat beide kunstenaars zich vooral laten inspireren door strand, branding en zee. Hun gezamenlijke tentoonstellingsthema is: Less is more.