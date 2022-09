Piet was ‘Mr President van de bloembollen’ en haalde witte lelie naar ons land

VAN WIEG TOT GRAF Leonie vertikte het om zich zielig te voelen: ‘Vijf zoons hebben haar nooit zien huilen’

Leonie was een meisje dat weigerde een jongedame te zijn. Ze werd een weduwe die het vertikte om zich zielig te voelen. In haar eentje kreeg ze vijf jongens groot. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Leonie Schellekens – Soet (1 augustus 1927 – 28 juni 2022).

13 september