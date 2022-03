Pieter van Foreest druk met verbouwing verpleeghuizen: ‘We zitten niet stil’

,,Nee, we hebben niet stil gezeten”, laat woordvoerster Ilonka Ouwendijk van Pieter van Foreest weten. ,,Sonnevanck in 's-Gravenzande is verbouwd en daar zijn acht extra verpleeghuisplaatsen gerealiseerd. Duinhof wordt momenteel verbouwd en hopen we in de zomer gereed te hebben. Hier komen 22 plaatsen. Ook gaan we onderzoek doen naar de mogelijkheden van uitbreiding van aantal plekken op andere bestaande locaties in Westland. En ook nieuwbouw van de Triangel in De Lier staat op de planning.”